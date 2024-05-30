Движение ограничат в центре Москвы 1 июня из-за забега "Зеленый марафон"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на московских набережных и улицах в центре временно перекроют в субботу, 1 июня, из-за проведения забега "Зеленый марафон". Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

По информации департамента, движение на Софийской, Раушской, Космодамианской, Устьинской, Гончарной, Краснохолмской, Москворецкой, Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережных перекроют с 07:50 до 15:20. Также ограничения запланированы и на других локациях:

с 01:00 до 18:00 на Большом Москворецком мосту;

с 03:00 до 18:00 на улицах Ильинке, Варварке и Москворецкой, на площадях Васильевский Спуск, Новой и Старой;

с 07:50 до 13:05 на Болотной улице и в Фалеевском переулке;

с 07:50 до 13:30 на Садовнической улице;

с 07:50 до 13:40 на Большом и Малом Устьинских мостах;

с 07:50 до 15:20 в Китайгородском проезде;

с 08:20 до 11:45 на улице Хамовнический Вал;

с 08:30 до 13:15 на улице Балчуг и в Лубочном переулке;

с 08:40 до 11:30 на улице Лужники.

Кроме того, с 03:00 30 мая до 03:00 1 июня и с 18:00 1 июня до 09:00 2 июня перекроют одну полосу для движения транспорта на участке Москворецкой улицы от Москворецкой набережной до улицы Варварки. С 03:00 30 мая до 09:00 2 июня нельзя будет проехать по двум полосам на участке Большого Москворецкого моста от улицы Варварки до Болотной улицы.

В ведомстве предупредили, что на всех участках, где вводятся ограничения, запрещено парковать автомобили с 00:01 1 июня до окончания забега. Автомобилистов призвали заранее составлять маршрут своих поездок.



Ранее сообщалось, что в Хамовниках 2 июня перекроют движение в связи с проведением Кубка России по футболу. Так, с 08:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с 19:00 до конца проведения Кубка РФ по футболу перекроют проезд транспорта на ряде других столичных улиц.