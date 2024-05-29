Движение для транспорта будет временно перекрыто в Хамовниках 2 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о перекрытии движения для транспорта в Хамовниках 2 июня из-за проведения Кубка России по футболку. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

С 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора закроют движение. Также проезд будет перекрыт с 19:00 до окончания мероприятия:



на улицах Доватора, Савельева, Ефремова, Трубецкой, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской;

в Проектируемом проезде № 2309;

в переулке Хользунова;

на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1, на Комсомольском проспекте.

Кроме того, 1 июня с 00:01 до окончания мероприятия на участках временных ограничений нельзя будет припарковать транспортные средства. В Дептрансе рекомендовали автомобилистам быть внимательными и строить маршруты с учетом временных ограничений.



Ранее в Дептрансе сообщили, что движение по Крылатской улице в Москве ограничат 2 июня, 7 июля и 4 августа из-за триатлона "Кубок грома". Проезд от Крылатской улицы возле дома 16 до улицы Нижние Мневники перекроют в указанные даты с 07:00 до 10:00. Помимо этого, на том же участке с 00:01 до окончания мероприятия нельзя будет припарковать транспорт.