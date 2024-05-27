Движение на участке Крылатской улицы будет перекрыто 2 июня, 7 июля и 4 августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по Крылатской улице в Москве будет перекрыто 2 июня, 7 июля и 4 августа из-за проведения триатлона "Кубок грома". Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Так, проезд от Крылатской улицы возле дома 16 до улицы Нижние Мневники закроют в эти дни с 07:00 до 10:00.

Кроме того, на этом же участке 2 июня, 7 июля и 4 августа с 00:01 до окончания мероприятия нельзя будет припарковаться.

В связи с этим жителей столицы попросили быть внимательнее и заранее выбирать альтернативные виды маршрута с учетом ограничений. Детальную информацию о перекрытиях можно узнать на сайте.

Ранее сообщалось, что 15 мая ЦОДД вновь запустил в Москве велопатруль. На улицах столицы начали дежурить 17 сотрудников на велосипедах. В их обязанности входят проверка состояния дорожных знаков, светофоров и прочей инфраструктуры, а также наблюдение за опасными для велосипедистов участками автодорог.

