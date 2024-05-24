ЦОДД впервые запустит мотопатруль

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) впервые запустит в столице мотопатруль, рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В подразделение войдут шесть сотрудников на мотоциклах, которые будут курировать центр города. При необходимости им предстоит выезжать на места, где потребуется оперативная помощь.

Ликсутов подчеркнул, что основное преимущество мотопатруля заключается в его мобильности. Его сотрудники смогут приезжать на место происшествия быстрее коллег на автомобилях и не займут много места на дорогах.

Подразделение обеспечат всем необходимым, отметили в телеграм-канале Дептранса Москвы. Сотрудники мотопатруля получат сигнальные маяки и конусы, пусковые устройства для двигателей, а также насос, огнетушитель и аптечку. Кроме того, при себе они будут иметь бланки европротокола.

"Задачи у нового подразделения такие же, как у их коллег из Дорожного патруля, – обеспечивать непрерывное и безопасное движение в городе, как поручил Сергей Собянин", – уточнил заммэра.

По его словам, данные о работе мотопатруля будут собираться на протяжении всего сезона. Затем ЦОДД, основываясь на этой информации, примет решение о необходимости увеличения числа сотрудников на мотоциклах и расширения географии их работы.

Ранее сообщалось, что 15 мая ЦОДД вновь запустил в Москве велопатруль. На улицах столицы начали дежурить 17 сотрудников на велосипедах. В их обязанности входят проверка состояния дорожных знаков, светофоров и прочей инфраструктуры, а также наблюдение за опасными для велосипедистов участками автодорог.