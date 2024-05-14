Более 1,7 тыс камер фиксируют нарушения мотоциклистов в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На дорогах Москвы установлены 1 716 камер, которые фиксируют нарушения мотоциклистов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Департамент обратил внимание, что теперь устройства направлены по ходу движения, чтобы в случае необходимости можно было определить номер транспортного средства. Камеры способны зафиксировать проезд на красный свет, превышение скорости, несоблюдение знаков и другие нарушения ПДД.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, следование правилам помогает предотвратить ДТП и сохранить жизни.

"(Камеры. – Прим. ред.) установлены в местах аварийности и там, где мотоциклисты чаще нарушают ПДД – надеемся, что этот сезон станет еще безопаснее для мотоциклистов и других участников движения в Москве", – резюмировал он.

Ранее камеры столичного Центра организации дорожного движения начали фиксировать нарушение правил проезда около трамвайных остановок в городе.

Для безопасности пассажиров на остановках постепенно обустраивают приподнятые платформы с "островками безопасности", а также платформы венского типа.

