Дорожные камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Камеры на дорогах столицы начали фиксировать непристегнутых пассажиров. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра по вопросам транспорта Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в телеграм-канале городского Дептранса.

Так, было установлено 206 комплексов с нейросетью, которые будут вычислять нарушителей. В случае обнаружения непристегнутого пассажира собственника транспортного средства обяжут выплатить штраф (1 000 рублей).

"ПДД обязывают водителей быть пристегнутыми ремнями безопасности и не перевозить непристегнутых пассажиров. <...> В Москве около 500 камер с искусственным интеллектом уже способны выявлять на дороге непристегнутых водителей", – добавил Ликсутов.

Теперь же сотрудники ЦОДД будут следить и за теми, кто сидит на пассажирском месте и не пристегивается. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

Ранее сенатор Артем Шейкин предложил замазывать лица пассажиров автомобилей при фотофиксации автоштрафов. С такой инициативой он обратился к начальнику ГУ ОБДД МВД РФ Михаилу Черникову, поскольку фотографирование других лиц, помимо водителя, незаконно.

Как объяснил сенатор, фотографии пассажиров, попадая в открытый доступ, не только нарушают частную жизнь граждан, но еще и используются мошенниками в сервисах продажи персональных данных при выдаче запросов по номеру автомобиля.



Минтранс Московской области увеличил число камер видеонаблюдения на дорогах