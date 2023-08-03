Автоэксперт раскритиковал идею введения штрафов за нарушение средней скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При введении штрафов за нарушение средней скорости возникнут трудности с ее расчетом, отметил автоэксперт Дмитрий Славнов. Об этом сообщает телеканал "360".

По его словам, сложность заключается в том, что на российских дорогах установлены разные скоростные режимы.

Кроме того, рассчитывать среднюю скорость между двумя камерами будет трудно, поскольку водитель может прерывать поездку, добавил Славнов. Так, например, автомобилист движется по трассе Москва – Санкт-Петербург со скоростью 200 километров в час и в какой-то момент останавливается на заправке. Среднее время падает, и нарушитель может избежать ответственности за превышение скорости, объяснил эксперт.

"И опять же статья за среднюю скорость разве у нас есть в КоАП в 12-й главе? Я такую статью за среднюю скорость пока не видел, поэтому, мне кажется, все это будет на уровне разговоров", – добавил он.

Славнов также обратил внимание, что камеры устанавливаются, чтобы водители были внимательнее и помнили о ПДД на опасных участках. Скорость регулируется именно в этих местах, подчеркнул он. Штраф назначается за превышение допустимой скорости на конкретном участке, поскольку в таком случае автомобилист подвергает опасности не только себя, но и окружающих, резюмировал эксперт.

Ранее министерство транспорта РФ предложило ввести в правила дорожного движения запрет на превышение средней скорости.

Отмечается, что на данный момент термин "средняя скорость" и запрет на ее превышение не установлены в ПДД. Превышение лимита скорости является самым популярным нарушением, подчеркнули в ведомстве.

До этого в Сети распространилась информация о том, что в России могут вновь начать штрафовать водителей за превышение средней скорости между двумя или несколькими дорожными камерами. Уточнялось, что при новых правилах также начнут штрафовать и слишком медленно двигающихся автомобилистов.



В России предложили штрафовать автомобилистов за агрессивную езду