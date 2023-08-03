Минтранс РФ предложил ввести правило не превышать среднюю скорость движения

Фото: depositphotos/wastesoul

Минтранс РФ предложил ввести в правила дорожного движения (ПДД) запрет на превышение средней скорости движения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Минтранс России предлагает ввести в ПДД определение "средняя скорость движения транспортного средства", а также дополнить правила обязанностью не превышать в том числе и среднюю скорость движения", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент термин "средняя скорость" и запрет на ее превышение не установлены в ПДД. Превышение лимита скорости является самым популярным нарушением ПДД, подчеркнули в министерстве.

Ранее в СМИ сообщалось, что в РФ могут вернуть штрафы за превышение средней скорости между двумя или несколькими дорожными камерами. При новых правилах также начнут штрафовать слишком медленно двигающихся водителей.

До этого в Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Обращение было направлено на имя главы Минтранса Виталия Савельева.

Минтранс РФ выступил за возвращение штрафов за превышение средней скорости