В ГД предложили снизить максимально допустимую скорость для одной группы самокатов

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В Госдуме предложили снизить максимально допустимую скорость движения для электросамокатов на литых бескамерных шинах. Об этом пишет RT со ссылкой на депутата Василия Власова.

Отмечается, что обращение он направил на имя главы Минтранса Виталия Савельева. В документе парламентарий напомнил, что правительство РФ осенью прошлого года утвердило изменения к ПДД в части введения ограничения скорости движения на электросамокатах. Так, максимально допустимая скорость для электросамокатов вне проезжей части – 25 километров в час, по проезжей части – до 60 километров в час.

По мнению Власова, норма не дифференцирует электросамокаты с воздушными камерами и литыми бескамерными шинами, хотя как пользователи, так и специализированные интернет-ресурсы заявляют, что данные модели опаснее в управлении. У них слабое сцепление с дорогой, меньшая маневренность, жесткая амортизация, такие электросамокаты более уязвимы на скользких поверхностях, например, во время дождя, уточнил депутат.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность снижения для электросамокатов с литыми бескамерными шинами предельно допустимой скорости движения вне проезжей части с 25 до 20 километров в час, а также рассмотреть вопрос о снижении максимально допустимой скорости движения на проезжей части", –сказано в обращении.

Ранее Минпромторг РФ начал разрабатывать требования для обязательной сертификации электросамокатов. Благодаря этому будет повышено качество производимых средств индивидуальной мобильности (СИМ) и безопасность всех участников дороги.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявлял, что на электросамокаты надо начать устанавливать госномера по аналогии с автомобилями. По его словам, только после появления отлаженной системы регистрации электросамокатов можно говорить о создании той, которая будет фиксировать правонарушения.

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