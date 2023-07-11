Минпромторг РФ разработает обязательную сертификацию электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпромторг РФ начал разрабатывать требования для обязательной сертификации электросамокатов, она позволит повысить качество производимых средств индивидуальной мобильности (СИМ) и безопасность всех участников дороги. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что соответствующее письмо МВД РФ направило депутату Госдумы от "Единой России" Александру Якубовскому.

В документе указано, что в требования, которые впоследствии будут использоваться для сертификации СИМ, в том числе стоит включить ограничения скорости для данного вида транспорта в пределах установленных лимитов, пункт о размещении светоотражателей или светотехники и о площадках под крепление идентификационного номера.

Якубовский отметил, что сертификация может позволить привлекать к ответственности граждан, нарушающих скоростной режим.

Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Ольга Власова добавила, что обязательной сертификации подлежат те товары, которые могут угрожать здоровью и безопасности россиян, имуществу, природе. Сертификат выдается на три года.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев заявлял, что на электросамокаты надо начать устанавливать госномера по аналогии с автомобилями.

По словам сенатора, только после появления отлаженной системы регистрации электросамокатов можно говорить о создании той, которая будет фиксировать правонарушения.



Минпромторг предложил ввести обязательную сертификацию электросамокатов