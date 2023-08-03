В России захотели вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости

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В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости между двумя или несколькими дорожными камерами. Об этом сообщает "Коммерсант".

Аналогичная практика была отменена два года назад. Верховный суд подчеркнул, что нельзя указывать участок трассы.

Министерство транспорта РФ разработало проект поправок в правила дорожного движения. В них внесли новый термин – "средняя скорость движения транспортного средства".

Так, водитель обязан соблюдать скорость, не превышающую установленного ограничения, и, не нарушая введенных лимитов. При новых правилах также начнут штрафовать слишком медленно двигающихся водителей.

На сегодняшний день в Кодекс об административных правонарушениях готовы соответствующие изменения. По информации газеты, необходимо решить проблему, при которой участок дороги располагается на территории нескольких регионов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин призвал водителей быть более внимательными на МКАД, объяснив, что магистраль является опасной. Водитель может попасть в аварию при выезде с заправки, а также из-за превышения скорости другими водителями.

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