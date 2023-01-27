Собянин: в Москве количество ДТП с пострадавшими с 2010 года сократилось на 34%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число ДТП с пострадавшими в Москве в 2022 году снизилось на 34% в сравнении с показателями 2010 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Количество погибших в результате дорожных аварий за аналогичный период сократилось в 2,5 раза – с 763 до 300 человек. Уровень социального риска по результатам 2022 года составил 2,37, что соответствует показателям развитых стран мира.

"Таких цифр удалось добиться благодаря результатам комплексного подхода развития городской транспортной системы и взаимодействию с Госавтоинспекцией", – написал мэр.

Для повышения действующего уровня безопасности в Москве работают над созданием и внедрением новой модели прогноза и предотвращения ДТП. Она предполагает установку современных камер фотовидеофиксации, дополнительных светофоров, снижение трафика и скорости автомобилей, а также другие шаги, сообщил Собянин.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин призвал водителей быть более внимательными на МКАД, объяснив, что магистраль является опасной. Водитель может попасть в аварию при выезде с заправки, а также из-за превышения скорости другими водителями.



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