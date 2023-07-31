Скорость движения на участке проспекта Маршала Жукова в Москве снизят до 60 км в час

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Было принято решение снизить допустимую скорость до 60 километров в час на участке проспекта Маршала Жукова с 5 августа. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточняют в ведомстве, речь идет об участке, где с одной стороны – Северо-Западный тоннель, а с другой – развязка Московской кольцевой автомобильной дороги. Там обустроено много перестроений и съездов, и часто случаются аварии, подчеркнули в департаменте.

"С 2020 года в этом месте было 14 ДТП с пострадавшими, поэтому для безопасного пути вместо 80 станет 60 километров в час на всем пути: от начала Северо-Западного тоннеля, где давно скоростной режим ограничен до 60 километров в час, и до МКАД в обе стороны", – говорится в публикации.

Решение о снижении скоростного режима должно помочь снизить количество ДТП на указанном участке, объяснили в Дептрансе.

Об изменениях автомобилистов дополнительно проинформируют через табло перед тоннелем и после съезда с МКАД.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на нескольких улицах в центре Москвы 2 августа из-за празднований по случаю Ильина дня.

Так, с 07:00 до 13:00 не будет движения на улице Ильинке и в проезде между Ильинкой и Варваркой. Кроме того, до 16:00 для автотранспорта не будет доступен Васильевский Спуск. Также с 00:01 до окончания праздничных мероприятий на Ильинке нельзя будет припарковаться.



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