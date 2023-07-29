Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на участках улицы Руставели и Огородного проезда ограничат с 12 до 25 августа, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Дептранс столицы.

"С 12 до 25 августа на участках улицы Руставели и Огородного проезда будут недоступны для движения одна-две полосы. Это связано с проведением инженерных работ", – отмечается в сообщении.

В транспортном ведомстве добавили, что с 12 по 15 августа ограничения движения будут действовать на участке улицы Руставели в районе дома 14, строения 2 на Огородном проезде. С 16 до 25 августа ограничения введут на участке Огородного проезда в районе пересечения с улицей Руставели.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на нескольких улицах в центре Москвы 2 августа из-за празднований по случаю Ильина дня.

С 07:00 до 13:00 не будет движения на улице Ильинке и в проезде между Ильинкой и Варваркой. Кроме того, до 16:00 для автотранспорта не будет доступен Васильевский Спуск. Также с 00:01 до окончания праздничных мероприятий на Ильинке нельзя будет припарковаться.