Движение перекроют на ряде улиц в центре Москвы 2 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение перекроют на нескольких улицах в центре Москвы 2 августа из-за празднований по случаю Ильина дня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 07:00 не будет движения на улице Ильинке и в проезде между Ильинкой и Варваркой. Ограничения продлятся до 13:00. А до 16:00 для автотранспорта не будет доступен Васильевский Спуск. Кроме того, с 00:01 до окончания праздничных мероприятий на Ильинке нельзя будет припарковаться.

"Будьте внимательны. Стройте маршруты заранее", – обратились в Дептрансе к автомобилистам.

Ранее сообщалось, что некоторые улицы и набережные Москвы временно закроют 30 июля из-за велогонки La Strada. В частности, ограничения коснутся Крылатской улицы, Краснопресненской и Смоленской набережных, улицы Народного Ополчения, Карамышевского моста, улицы 1905 года и других улиц города.

