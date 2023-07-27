Москвичам напомнили о перекрытии движения на ряде улиц и набережных города 30 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Ряд столичных улиц и набережных будет закрыт для движения в субботу, 30 июля, в связи с проведением велогонки La Strada. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что ограничения будут действовать на Крылатской улице (с 01:30 до 21:00), улице Нижние Мнёвники, Народного Ополчения, на Карамышевском мосту (с 07:00 до 14:00). Также не удастся проехать по улице Мнёвники и по Звенигородскому шоссе от улицы Мнёвники до улицы 1905 года (с 07:30 до 14:30).

По информации ведомства, с 07:30 до 15:00 не будет движения на улице 1905 года, с 07:30 до 15:30 – на Краснопресненской и Смоленской набережных. Помимо этого, с 07:30 до 16:00 перекроют движение на Лужнецкой, Саввинской, Новодевичьей и Ростовской набережных.

Добавляется, что с 08:00 до 12:00 закроют движение на Гончарной, Котельнической, Краснохолмской набережных. На Пречистенской, Кремлевской, Фрунзенской, Москворецкой набережных и на Малом Устьинском мосту – с 08:00 до 12:30.

В сообщении напомнили, что 30 июля с 00:01 и до окончания мероприятия временно будет нельзя парковаться в местах временных ограничений. Дептранс посоветовал строить маршрут заранее и быть внимательными.

Ранее отмечалось, что движение на улице Советской Армии ограничат утром 2 августа. В период с 08:00 до 11:00 будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением мероприятий, посвященных годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Также движение транспорта на участке Берегового проезда в Москве полностью перекрыли с 3 июля 2023 года по 31 октября 2025 года. Причина – строительные работы.

Движение на некоторых улицах в Москве перекроют из-за велогонки La Strada