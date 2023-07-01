Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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18:00

Транспорт

Движение транспорта в Береговом проезде ограничат почти на 2,5 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта на участке Берегового проезда в Москве полностью перекроют с 3 июля 2023 года по 31 октября 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Уточняется, что проезд будет круглосуточно перекрыт в районе дома 3. Это связано со строительными работами.

Ранее сообщалось, что движение временно ограничат в ночные часы 1 и 6 июля на нескольких улицах в центре Москвы из-за репетиций парада ретротранспорта. Ограничения затронут Большой Устьинский мост, Яузский и Покровский бульвары, а также Садовнический и Устинский проезды.

До этого отмечалось, что на некоторых столичных улицах в Красносельском районе и Хамовниках временно изменится схема движения транспорта. В частности, в период с 13 июня по 24 августа перекроют одну полосу на нескольких участках Курсового и 1-го Зачатьевского переулков.

Несколько улиц в центре и на севере Москвы перекроют 1 июля

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