Схема движения транспорта изменится летом в Красносельском районе и Хамовниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На нескольких улицах в Красносельском районе и Хамовниках временно изменится схема движения транспорта, следует из сообщения на портале мэра и правительства Москвы.

Ограничения связаны с реконструкцией и строительством инженерных сетей.

"Так, 10 по 23 июня полностью перекроют небольшой участок Пантелеевской улицы в районе дома 26. Кроме того, одна полоса на участке от дома 16, строения 3 на Большой Переяславской улице до дома 24 на Пантелеевской улице будет частично закрыта для движения. Парковаться в этом месте также будет нельзя", – говорится в сообщении.

В период с 13 июня по 24 августа закроют одну полосу на нескольких участках Курсового и 1-го Зачатьевского переулков. Проезжую часть временно расширят.

Автомобилистам посоветовали заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, что движение по Лефортовскому тоннелю перекроют с 9 по 13 июня. Участок дороги закроют на участке внешней стороны ТТК от улицы Золоторожский Вал до Спартаковской площади и участке внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы до шоссе Энтузиастов.

Движение перед Алабяно-Балтийским тоннелем восстановлено после возгорания автомобиля