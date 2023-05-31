31 мая, 23:29Транспорт
Движение на участке Крылатской улицы будет перекрыто 4 июня, 1 и 29 июля
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на участке Крылатской улицы будет перекрыто 4 июня, 1 и 29 июля из-за триатлона, сообщает пресс-служба Дептранса.
"4 июня, 1 и 29 июля будет недоступен для движения участок улицы Крылатская от дома 16 до пересечения с улицей Нижние Мневники. Это связано с проведением мероприятия "Кубок Грома", – указано в уведомлении.
По информации ведомства, перекрытия будут действовать в период с 7:00 до 10:00. Парковка на участке перекрытия будет недоступна в указанные дни с 00:01 до окончания мероприятия.
Ранее сообщалось, что движение на ряде улиц перекроют 2, 3 и 4 июня из-за подготовки Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ".
Кроме того, съезд с Кутузовского проспекта на ТТК будет перекрыт с 3 июня до 20 августа. Это связано с с проведением строительных работ.
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