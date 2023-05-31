Ряд улиц в центре Москвы закроют для проезда из-за проведения полумарафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на некоторых улицах и набережных в Москве перекроют 2, 3 и 4 июня из-за подготовки Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, ограничения начнутся с полуночи 2 июня до 06:00 5 июня на площади Васильевский Спуск, от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста. Движение также перекроют с 20:00 3 июня до 06:00 5 июня на улице Москворецкой, от Москворецкой набережной до улицы Варварка.

Непосредственно во время полумарафона, 4 июня, с 07:00 перекрытия начнутся по Малому Москворецкому мосту, улицах Большой Ордынке, Большой Полянке, Житной, Мытной, в Новокрымском проезде, по Кремлевской и Москворецкой набережным. Кроме того, ограничения коснутся съездов с улицы Остоженка и Пречистенской набережной.

Вместе с этим с 07:00 до 12:15 городские службы перекроют зону Садового кольца, от улицы Валовой до Новинского бульвара. С 08:00 ограничат для движения автомобилей Смоленскую, Краснопресненскую и Фрунзенскую набережные, а уже с 08:30 – Ростовскую и Саввинскую набережные, в том числе Крымский проезд.

Уточняется, на территории перекрытий с полуночи 4 июня нельзя будет оставить автомобиль. С 07:00 до 10:15 городские службы организуют временный поворот с дублера Садового кольца (внутренняя сторона) на Пятницкую улицу в районе дома 32/75, строения 1, на Валовой улице. Помимо этого, специалисты создадут двустороннее движение в 1-м, 2-м, 3-м Кадашевском, 1-м Казачьем и Большом Толмачевском переулках. Парковка на этих участках также будет ограничена.

Ранее сообщалось, что движение на некоторых территориях в проезде Энтузиастов в Москве ограничат с 31 мая до 30 июля. Это связано с проведением строительных мероприятий.