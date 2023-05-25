Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

График движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 изменится с 22:00 до 5:00 с 30 мая до 1 июня, с 6 до 8 и с 13 до 15 июня, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На Курском направлении отменят часть поездов, а интервалы движения увеличат до часа. Кроме того, часть поездов проследует от станции Царицыно.

На Рижском направлении также отменят ряд поездов, но интервалы движения увеличат лишь до получаса. Еще часть поездов проследует от станции Стрешнево.

Отмечается, что в указанные периоды будет закрыт путь "на Москву" от станции Москва-Товарная до станции Перерва. Как уточнили в Дептрансе, это связано с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры.

Ранее сообщалось об изменении расписания на Московской железной дороге. Часть поездов отменят, еще некоторым сократят маршрут. В некоторые дни увеличатся интервалы движения.

Подчеркивается, что ближайшие корректировки пройдут 27–28 мая на Казанском и Ярославском направлениях. Помимо них, график поменяют на Курском, Рижском, Горьковском и Павелецком вокзалах.