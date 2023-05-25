Москвичам рассказали об изменении расписания на МЖД

Из-за модернизации инфраструктуры в мае и июне меняется расписание электричек. Одни поезда отменят, а другим сократят маршрут. В некоторые дни увеличатся интервалы движения.

Ближайшие корректировки будут в эти выходные, 27–28 мая, на Казанском и Ярославском направлениях. Помимо них, график поменяют на Курском, Рижском, Горьковском и Павелецком вокзалах.

В Московской железной дороге просят пассажиров заранее знакомиться с расписанием. Оно есть на вокзалах и станциях, на сайте и в мобильном приложении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.