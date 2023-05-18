Пассажирских поездов "Гранд Сервис Экспресса" не было месте ЧП в Крыму

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Пассажирских поездов "Гранд Сервис Экспресса" не было на участке железной дороги в Крыму, где произошел сход вагонов, сообщили РИА Новости в компании.

Там также рассказали, что пассажирский поезд Севастополь – Санкт-Петербург отправят из Симферополя.

"У нас на проблемном участке поездов не было, ближайший должен был быть из Севастополя в 17 часов. Он будет отправлен из Симферополя, пассажиры будут доставлены автобусами", – говорится в сообщении.

В компании принимают необходимые меры, чтобы движение осуществлялось по графику.

Утром 18 мая пять вагонов с зерном сошли с рельсов грузового поезда на перегоне в Симферопольском районе Крыма. Крымская железная дорога сообщила, что сход грузового поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.

В результате схода вагонов с зерном никто не пострадал. Угрозы экологии нет. На месте ЧП работают специалисты, туда направлены восстановительные поезда. Из-за случившегося движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров организуют трансфер автобусами.