Сход грузового поезда в Крыму произошел из-за вмешательства посторонних лиц – КЖД

Фото: телеграм-канал @Крым 24 |Z| Все новости Крыма@

Сход грузового поезда в Симферопольском районе Крыма произошел из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила Крымская железная дорога в своем телеграм-канале.

Там также подчеркнули, что угрозы экологии нет. На месте ЧП работают специалисты, туда направлены восстановительные поезда.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате схода вагонов с зерном никто не пострадал.

Из-за ЧП движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров организуют трансфер автобусами.

"Держу ситуацию на личном контроле", – заявил Аксенов.

Он добавил, что на месте происшествия работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства.

Ранее сообщалось, что 18 мая 2023 года пять вагонов с зерном сошли с рельсов на перегоне недалеко от Симферополя. Эксперты выясняют причины ЧП.