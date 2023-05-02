Железнодорожное движение восстановлено после схода поезда в Брянской области – РЖД

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха в Брянской области, где сошли с рельсов вагоны, было восстановлено. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале РЖД.

"В 04:53 по московскому времени РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги", – указано в сообщении.

Для восстановления движения были привлечены около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. В ходе работ было уложено около 100 метров железнодорожного полотна.

В РЖД также сообщили, что поезд № 202 Новозыбков – Москва и поезд №204 Новозыбков – Москва прибудут по расписанию, а задержка поезда № 86 Климов – Москва составит около двух часов.

1 мая стало известно о сходе грузового поезда из-за подрыва железнодорожных путей в Унечском районе Брянской области. Локомотив перевозил топливо и стройматериалы.

После схода поезда с рельсов начался пожар. Для ликвидации возгорания на место происшествия прибыли пожарные расчеты. В ЧП никто не пострадал. Впоследствии возгорание было ликвидировано.

Поезд, сошедший с рельсов, был белорусским. Локомотив должен был следовать по маршруту Гомель – Брянск.

Поезд сошел с рельсов в Брянской области