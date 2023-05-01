Сошедший из-за взрыва в Брянской области поезд был белорусским

Фото: телеграм-канал Mash

Поезд, который ранее сошел с рельсов в Брянской области, был белорусским. Об этом министерство транспорта Белоруссии рассказало в своем официальном телеграм-канале.

По информации ведомства, локомотив должен был проследовать по маршруту Гомель – Брянск.

"Сегодня в 10:17 на 136 километре перегона Унеча – Рассуха в 50 метрах от грузового поезда №2528 формирования Белорусской железной дороги сработало неустановленное взрывное устройство", – сообщается в публикации.

Поезд состоял из 78 вагонов. В результате происшествия сошли с рельсов восемь вагонов. В министерстве уточнили, что локомотивная бригада не пострадала.

В настоящее время на месте аварии работает пожарный поезд станции Унеча Московской железной дороги. Также был направлен восстановительный локомотив.

Помощь в расследовании диверсии окажут специалисты гомельского отделение Белорусской железной дороги.

1 мая стало известно о сходе грузового поезда в результате подрыва железнодорожных путей в Унечском районе Брянской области. Уточнялось, что он перевозил топливо и стройматериалы.

Кроме того, при сходе с рельсов локомотива произошел пожар. Для ликвидации возгорания на место ЧП прибыли пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. Позднее возгорание было ликвидировано.



Поезд сошел с рельсов в Брянской области