Москвичам пообещали солнечную и сухую погоду в выходные дни

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Жителей и гостей Москвы ожидает солнечная и сухая погода в выходные дни, 27 и 28 мая. В эти дни температура достигнет 19 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

"По предварительному прогнозу, период дождей заканчивается. В выходные погода будет солнечная, без осадков, воздух будет чуть более прохладным, дневная температура – в районе 17–19 градусов", – подчеркнула она.

Метеоролог отметила, что 27 мая ветер окажется порывистым и северным, его скорость составит до 8–10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба. В воскресенье, 28 мая, оно покажет значения до 754 миллиметров ртутного столба, добавила синоптик.

До этого замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов рассказал, что в конце мая – начале июня в Москве и Подмосковье наступает период ураганов и шквалистого ветра, однако в настоящее время в регионе сохраняется умеренная погода без сильного контраста температур. Эксперт успокоил, что в ближайшие несколько дней опасности ураганов нет.

Ранее стало известно, что теплую вторую половину этой недели может аннулировать похолодание на выходных, а метеорологическое лето начнется с опозданием в этом году. В субботу, 27 мая, температура опустится до 17–19 градусов, а 28 мая похолодание достигнет максимума в 15 градусов.