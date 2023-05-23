Москвичам пообещали позднее начало метеорологического лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Теплую вторую половину этой недели может аннулировать похолодание на выходных, а метеорологическое лето начнется с опозданием в этом году. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

По словам синоптиков, 24 мая ожидается температура выше 15 градусов. Ночь прогнозируется теплой с 13 градусами. В четверг, 25 мая, столбики термометров будут показывать от 21 до 23 градусов. Однако в этот день могут быть грозовые дожди, предупредили метеорологи.

"Апогеем этой небольшой череды "летних" дней станет пятница, когда воздух прогреется до +22…+24 градусов, при этом стараниями южного циклона будет довольно дождливо и вновь прошумят грозы", – указали они.

В субботу, 27 мая, температура опустится до 17–19 градусов, а 28 мая похолодание достигнет максимума в 15 градусов. В ночь на 29 мая жителей столицы ожидает температура около 5–7 градусов. Однако такая погода окажется недолгой, и уже 29 мая столбики термометров начнут подниматься до 20 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в предстоящие дни температура в столице будет расти, в пятницу, 26 мая, в городе ожидается до 24 градусов тепла. По его словам, в четверг днем температура воздуха в Москве составит 21–23 градуса, а в пятницу – от 22 до 24 градусов.