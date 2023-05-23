Желтый уровень погодной опасности из-за тумана объявили в Московском регионе

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Желтый уровень погодной опасности был объявлен в Москве и Московской области в ночь с 23 по 24 мая из-за тумана. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 9:00 23 мая до 9:00 24 мая.

Помимо этого, в Подмосковье был объявлен желтый уровень пожарной опасности до 21:00 24 мая.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об облачной погоде, кратковременном дожде и грозе 23 мая.

Отмечалось, что температура воздуха в столице в дневное время будет находиться в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса. Во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

