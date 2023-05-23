06:16Общество
Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 23 мая
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во вторник, 23 мая, в Москве прогнозируются облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь. Местами ожидается гроза, сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 18 до 20 градусов, в Подмосковье – от 16 до 21 градуса.
Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее министерство транспорта Московской области призвало водителей быть осторожными на дорогах в связи с дождями, которые продлятся до конца недели.
Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что пятница и суббота, 26 и 27 мая, станут самыми неблагоприятными днями на неделе с точки зрения погодного режима.
"Атмосфера": дождь с грозой ожидаются в Москве 23 мая
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