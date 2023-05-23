Синоптик предупредил о сильных осадках в европейской части России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни в Краснодарском и Ставропольском краях, Псковской, Новгородской и Ленинградской области, а также в республике Северного Кавказа ожидаются дожди. При этом на юге европейской части РФ они будут сопровождаться градом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Заметные осадки пройдут в целом на всей территории европейской части страны. К примеру, в столице за рабочие дни недели выпадет от 35% до 50% месячной нормы осадков, отметил синоптик.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что за 12 часов 22 мая в Москве выпало 20% месячной нормы осадков. По его словам, на базовой столичной метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 12 миллиметров дождя при месячной норме 61 миллиметр.

Ранее тем же днем в некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел град. Соответствующими видео поделились местные жители.