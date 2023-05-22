Видео: Москва 24

В некоторых районах Москвы и Подмосковья прошел град. Соответствующими видео поделились местные жители.

На кадрах видно, как москвичи разбегаются из-за сильного града. В одном из районов мощный поток льдин засыпал автобусную остановку. Непогода накрыла восток и юго-восток столицы.

Как следует из видео, осадки также сопровождаются сильным ветром.

До этого в МЧС предупредили москвичей, что в столице ожидается кратковременный дождь, гроза и ветер с порывами 12–15 метров в секунду до 22:00 22 мая. В министерстве призвали водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать безопасность.

В случае необходимости граждане могут позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.