Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за дождей

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Министерство транспорта Московской области предостерегает водителей в связи с дождями, которые продлятся до конца недели. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.

"Автомобилисты, будьте очень осторожны на дорогах: держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим, оценивайте ситуацию при парковке во дворе. Пешеходы, не забывайте о безопасности: вечером носите световозвращатели, переходите дорогу по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся машин. Ожидайте транспорт на посадочных площадках и остановках", – указано в уведомлении.

Как уточняют в ведомстве, из-за погодных условий может быть снижена видимость на дорогах.

При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге, поломке или мелком ДТП, звоните в 112. Одновременно с этим в Минтрансе призывают не оставаться рядом с автомобилем, а вместо этого уйти за пределы проезжей части.

Ранее в Москве спрогнозировали, что дожди будут идти до конца недели. При этом самыми неблагоприятными днями станут пятница и суббота, 26 и 27 мая. Это значит, что будет облачно и большую часть времени будет идти дождь, объяснили синоптики.