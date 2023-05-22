17:27Транспорт
Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за дождей
Фото: depositphotos/ginasanders
Министерство транспорта Московской области предостерегает водителей в связи с дождями, которые продлятся до конца недели. Соответствующее уведомление размещено на сайте ведомства.
"Автомобилисты, будьте очень осторожны на дорогах: держите дистанцию и соблюдайте скоростной режим, оценивайте ситуацию при парковке во дворе. Пешеходы, не забывайте о безопасности: вечером носите световозвращатели, переходите дорогу по переходам, убедившись в отсутствии приближающихся машин. Ожидайте транспорт на посадочных площадках и остановках", – указано в уведомлении.
Как уточняют в ведомстве, из-за погодных условий может быть снижена видимость на дорогах.
При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге, поломке или мелком ДТП, звоните в 112. Одновременно с этим в Минтрансе призывают не оставаться рядом с автомобилем, а вместо этого уйти за пределы проезжей части.
Ранее в Москве спрогнозировали, что дожди будут идти до конца недели. При этом самыми неблагоприятными днями станут пятница и суббота, 26 и 27 мая. Это значит, что будет облачно и большую часть времени будет идти дождь, объяснили синоптики.
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