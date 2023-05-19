Москвичам пообещали погоду выше климатической нормы в июне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В июне температура воздуха в столице будет чуть выше климатической нормы. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства Метеоновости Долгосрочный прогноз погоды говорит о том, что июнь в Москве будет с положительной аномалией температуры, то есть он окажется чуть выше нормы.

Специалист пояснила, что норма температуры воздуха для столицы в июне составляет примерно 18 градусов. "Осадки в городе будут близки к климатической норме. Для Москвы норма – это 77 миллиметров", – добавила эксперт.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, когда температура воды в столичных водоемах может стать комфортной для купания. Речь идет о показателях в 18–20 градусов. По прогнозу синоптика, высока вероятность, что вода прогреется до этих значений уже в первой декаде июня. Таким образом, купальный сезон в городе стартует вовремя, отметил он.

