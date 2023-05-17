Синоптик заявил, что температурных рекордов этим летом в России не будет

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Предстоящее лето не побьет температурные рекорды 2010 года. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

"Я рассчитал долгосрочный прогноз на сезон и могу сказать, что ни о каком самом жарком лете за 150 лет, как говорят некоторые синоптики, речи не идет. Общий фон по России, скажем так, около нормы с небольшим превышением. В разных регионах цифры немного отличаются", – рассказал синоптик.

Тишковец отметил, что в Центральной России ожидается погода на 1,5 градуса теплее, чем должно быть согласно сезонной норме. Однако будут дни как прохладнее, так и жарче. Он считает, что в целом лето будет умеренным по температуре.

Эксперт уверен, что экстремальных температур близких к показателям 2010 года не будет. Он подчеркнул, что лето 2022 года установило рекорд в 38,2 градуса.

По мнению Тишковца, за три летних месяца ожидается дефицит осадков в размере 10%. Основное количество дождей пройдет в начале лета. Однако в регионах ситуация разная. Например, в Донбассе выпадет больше нормы осадков. На Урале, в Сибири, где ситуация с пожарами всегда сложная, дефицит дождей может достигать 30–40%. В Якутии, Центральной Сибири, Прибайкалье будет ощущаться засуха.

"С точки зрения пожарной безопасности нужно быть внимательными и готовыми к неблагоприятным сценариям", – заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что в среду, 17 мая, в Москве и области прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха в столице будет в пределах от 23 до 25 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов.

Скорость юго-восточного и южного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

