Синоптик сообщил, что в Москву на выходных придет похолодание

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Прохладная погода ожидает жителей столицы в выходные, 20 и 21 мая, температура понизится до 17–22 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он сообщил, что в среду и четверг столичный регион ожидает очень высокая температура, вплоть до 26 градусов, но уже в пятницу, 19 мая, начнутся изменения.

"Пройдет холодный фронт, вместе с ним небольшие осадки, температура понизится на 4 градуса. Будет 20-22 градуса, но это еще повыше нормы, а вот в выходные вернется уже майская погода. После очень теплых дней это может ощутиться как заметное похолодание", – приводит его слова ТАСС.

Синоптик уточнил, что температура в субботу и воскресенье составит 17–22 градуса, преимущественно без осадков.

До этого специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что 17 и 18 мая в дневные часы температура воздуха в Москве, Подмосковье и прилегающих регионах достигнет отметок в 24–26 градусов. В связи с этим сохраняется риск возникновения пожаров, так как первая половина месяца была достаточно засушливой.

