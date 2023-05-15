Синоптик пообещала до 25 градусов тепла на неделе в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Четверг, 18 мая, станет самым теплым днем в столице на неделе с температурным фоном до 25 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На этой неделе у нас установится хорошая, по-летнему теплая погода. До четверга, 18 мая, включительно прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, будет преобладать южный ветер", – отметила эксперт.

По ее словам, во вторник днем столбики термометров покажут 19…21 градус. В среду дневная температура составит 21…23 градуса.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Четверг будет самым теплым днем на этой неделе. В дневные часы воздух в городе прогреется до 25 градусов.

В ночь на пятницу характер погоды в столице изменится, произойдет небольшое похолодание.

"В этот период мы ждем местами кратковременный дождь и небольшое понижение температуры. В ночные часы за счет облачности она останется в пределах 7...12 градусов. Дневная температура будет достигать 20…25 градусов. Произойдет смена южного и юго-восточного ветра на северный, северо-западный. Такая температура сохранится до воскресенья включительно", – прогнозирует Позднякова.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Будем надеяться, что в конце мая начнутся более значимые дожди, потому что пока столичный регион испытывает дефицит майских осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал ложной информацию о том, что Москву ожидает самый жаркий за полтора века летний сезон. По его словам, лето в городе прогнозируется несколько засушливым, а по температуре умеренным. Синоптик добавил, что, по предварительным данным, в среднем в центральной части РФ погода в летние месяцы превысит норму всего на 1,5–2 градуса.

