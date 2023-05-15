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12:29

Общество

Синоптик пообещала до 25 градусов тепла на неделе в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Четверг, 18 мая, станет самым теплым днем в столице на неделе с температурным фоном до 25 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На этой неделе у нас установится хорошая, по-летнему теплая погода. До четверга, 18 мая, включительно прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается, будет преобладать южный ветер", – отметила эксперт.

По ее словам, во вторник днем столбики термометров покажут 19…21 градус. В среду дневная температура составит 21…23 градуса.

Четверг будет самым теплым днем на этой неделе. В дневные часы воздух в городе прогреется до 25 градусов.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

В ночь на пятницу характер погоды в столице изменится, произойдет небольшое похолодание.

"В этот период мы ждем местами кратковременный дождь и небольшое понижение температуры. В ночные часы за счет облачности она останется в пределах 7...12 градусов. Дневная температура будет достигать 20…25 градусов. Произойдет смена южного и юго-восточного ветра на северный, северо-западный. Такая температура сохранится до воскресенья включительно", – прогнозирует Позднякова.

Будем надеяться, что в конце мая начнутся более значимые дожди, потому что пока столичный регион испытывает дефицит майских осадков.
Татьяна Позднякова
ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости"

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал ложной информацию о том, что Москву ожидает самый жаркий за полтора века летний сезон. По его словам, лето в городе прогнозируется несколько засушливым, а по температуре умеренным. Синоптик добавил, что, по предварительным данным, в среднем в центральной части РФ погода в летние месяцы превысит норму всего на 1,5–2 градуса.

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