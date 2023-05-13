Температура воздуха обновила рекорд этого года в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Температурный максимум этого года обновился в Москве 13 мая. Об этом в своем телеграм-канале заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В 15:00 на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, воздух прогрелся до плюс 22,3 градуса, что на 0,2 градуса выше чем у прежнего лидера, дня вчерашнего", – уточнил он.

По словам метеоролога, точно значение нового максимума этого года можно будет узнать после 21:00. В это время специалисты зафиксируют показания с максимальных термометров. Синоптик добавил, что 14 мая в Москве погода прогнозируется на 3–4 градуса прохладнее.

До этого 12 мая оказалось самым теплым днем с начала этого года. Максимальная температура воздуха на главной метеостанции города поднялась до плюс 22,1 градуса.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает сухая погода без осадков на предстоящей неделе. Температура в эти дни составит от плюс 20 до плюс 24 градусов. Он добавил, что атмосферное давление составит около 752–754 миллиметров ртутного столба.

Воздух прогрелся до 24 градусов в Москве