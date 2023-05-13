Москвичам пообещали сухую погоду на предстоящей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Жителей и гостей Москвы ожидает сухая погода без осадков на предстоящей неделе. Температура в эти дни составит от плюс 20 до плюс 24 градусов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"В понедельник, 15 мая, будет чуть ниже плюс 20 градусов. Без осадков, ветер восточный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до 8–10 градусов с отметкой "плюс", – подчеркнул он.

По словам синоптика, 16 мая прогнозируется такая же температура, как и 15 мая, однако в середине недели столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла.

"В течение суток 18-го числа ожидается переменная облачность. Ночью – плюс 12–14 градусов, днем – плюс 23 градуса. Ветер южный, умеренный", – поделился метеоролог.

В пятницу, 19 мая, в Москве будет около 23–24 градусов, до выходных в столице сохранится сухая и солнечная погода.

Шувалов добавил, что атмосферное давление составит около 752–754 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве зафиксировали температурный максимум. 12 мая оказалось самым теплым днем с начала этого года. По словам метеоролога, в Московской области самым теплым местом оказался Солнечногорск, где столбики термометров поднялись до плюс 23,1 градуса.

Синоптики рассказали о погоде в столице 13 и 14 мая