Москвичам пообещали теплую, но облачную погоду в последние дни недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода в столице постепенно возвращается к норме, уже в субботу, 13 мая, воздух в городе прогреется до 23 градусов тепла. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что первая неделя месяца была довольно холодной. Например, во вторые майские выходные температура воздуха была на 5,5–8 градусов ниже нормы. Тем не менее уже в эту субботу, 13 мая, показатели термометров приблизятся к норме.

"Постепенно погода возвращается на круги своя", – отметил Вильфанд.

Так, в пятницу воздух прогреется до 19–21 градуса тепла, а в субботу – до 18–23 градусов. При этом ожидается высокое давление. В выходные в Москве станет более облачно, из-за чего температура в ночь на воскресенье опустится до 5–10 градусов тепла. Возможны небольшие осадки – до 1–2 миллиметров.

В последний день недели циркуляция воздушных масс изменится. Из-за этого температура снова начнет падать. В понедельник, 15 мая, ожидается 16–21 градус тепла.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в первой половине следующей недели в Москве ожидается очередное похолодание. По его словам, до среды температура не будет превышать 17 градусов. При этом к концу недели в городе местами потеплеет до 25 градусов.



"Утро": 21 градус ожидается в столице 12 мая