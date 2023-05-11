Москвичей предупредили о новой волне холода на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Очередное похолодание начнется в Москве в воскресенье, 14 мая, и продлится до середины следующей недели. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Есть небольшие изменения в циркуляции атмосферы. <...> И в воскресенье, и в понедельник, и во вторник на предстоящей неделе ожидается понижение температуры на 4–6 градусов. Будет в районе 15–17 градусов тепла, что тоже неплохо", – сказал метеоролог.

Теплая погода начнет возвращаться в город во второй половине следующей недели. Москва окажется на периферии антициклона. Средняя температура воздуха поднимется до 23–25 градусов тепла, осадков не ожидается.

Что касается остатка текущей недели, то он будет достаточно теплым. Например, в эту субботу, 13 мая, столбики термометров поднимутся до 23 градусов, однако уже в воскресенье показатели начнут постепенно снижаться.

Ранее москвичам пообещали дождь в четверг, 11 мая. Мимо столицы пройдет атмосферный фронт. Температура воздуха при этом составит 17–19 градусов тепла. Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду, а атмосферное давление поднимется до 754 миллиметра ртутного столба.



Температура в столице зафиксируется на отметке 20 градусов в течение 11 мая