Москвичам пообещали солнечную погоду в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу и воскресенье, 13 и 14 мая, в Москве ожидается солнечная погода без осадков. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

"Около 20 градусов, много солнца, дождями не пахнет. Ночью никаких заморозков, в центре Москвы около 10 градусов, высокое давление и ветер северных направлений, но слабый", – рассказал Шувалов.

Накануне заведующая лабораторией российского Гидрометцентра Людмила Паршина поделилась, что в столице ожидается смена погоды с ночными заморозками на летнее тепло, которое продержится в городе до 16 мая.

Так, 11 мая днем будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до 20 градусов, однако в области ожидаются осадки. Уже на следующий день, 12 мая, столбики термометров покажут 19–21 градус, в Подмосковье – 17–22 градуса. В субботу, 13 мая, синоптик пообещала потепление до 23 градусов.

Синоптики рассказали о погоде в столице до конца недели