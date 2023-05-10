Москвичам пообещали потепление до 22 градусов в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 13 и 14 мая, в Москве потеплеет до 22 градусов, в столице установится комфортная погода, спрогнозировала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с РИА Новости.

Как отметила синоптик, в субботу, 13 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночные температуры в Москве будут колебаться от 7 до 9 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов. Днем воздух в городе прогреется до 19–21 градуса, в области – 17–22 градусов. По словам Поздняковой, ожидается северный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду.

В воскресенье, 14 мая, может пройти небольшой дождь, предупредила эксперт. Температура сохранится на уровне практически тех же значений, что и в предыдущий день. Ночью ожидается от 5 до 10 градусов, днем – от 16 до 21 градуса. Показатели будут немного ниже из-за меньшего количества солнца и кратковременного дождя, объяснила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в Москву придут заморозки в утреннее и ночное время с 10 по 11 мая. Столбики термометров могут показывать от -1 до -6 градусов.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает потепление до 20 градусов к 12 мая, а 13 и 14 мая воздух прогреется до 22 градусов.



Резкое потепление спрогнозировали в Москве