Метеоролог предупредил о начале магнитной бури на Земле

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Небольшая магнитная буря началась на Земле утром в среду, 10 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В ранние утренние часы, после шести часов, на Земле началась магнитная буря уровня G1 – слабой интенсивности", – написал он.

По словам метеоролога, буря завершится уже в ближайшие несколько часов, однако магнитное поле планеты останется в слабовозмущенном состоянии до конца текущего дня.

Одну из сильнейших магнитных бурь уровня G4 зафиксировали на Земле в конце апреля. Из-за нее северное сияние можно было наблюдать даже в Подмосковье.

Как объяснял глава Центра прогнозов космической погоды Артем Абунин, северное сияние – редкость для России, но не аномалия. Оно связано с активностью Солнца, которое постепенно выходит на максимум своей активности. Ее пик ожидается в начале 2024 года.



Северное сияние заметили в Москве