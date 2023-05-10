Невролог назвал неочевидную причину головной боли

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Чаще всего головная боль возникает из-за трех основных факторов: повышенное внутричерепное давление, интоксикация или нарушение питания головного мозга. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

При этом нарушение питания головного мозга может быть связано с недостатком воды в рационе человека. По словам специалиста, из-за нехватки воды в организме увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока, вследствие чего мозг и остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества.

Чтобы в таком случае избавиться от головной боли, человеку достаточно привести в норму количество выпиваемой за день воды, добавил Хорошев. В среднем, по словам врача, человеку нужно пить 2–2,5 литра воды в день зимой и не менее 2,5 литра летом.

Употребление воды в достаточном количестве также поспособствует улучшению самочувствия, если головная боль вызвана интоксикацией организма.

Тем не менее точно установить причину головной боли и поставить правильный диагноз может только врач, напомнил специалист.

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