Нутрициолог развеяла популярные мифы о молоке

Фото: 123RF/serezniy

Выпивать один стакан молока в день недостаточно, а необработанный продукт может быть опасным для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

По ее словам, в пачке молока содержится суточная норма кальция. Таким образом, для ее восполнения будет недостаточно выпить один стакан.

Кроме того, нутрициолог развеяла миф, что парное молоко приносит наибольшую пользу организму.





Ольга Панова нутрициолог Когда его берут "из-под коровы", в нем очень много разных бактерий, которые взаимодействуют с воздухом. Если посмотреть под микроскопом, можно ужаснуться, какое их там количество.

"Поэтому производители сначала выдерживают это молоко в холодном состоянии. Затем его везут на завод и обрабатывают, чтобы убрать бактерии. Потом молоко в безопасном виде доставляют в магазины", – рассказала Панова.

В то же время после обработки продукт может потерять до 10% витаминов. Это плата за то, чтобы молоко было безопасным для потребления, подчеркнула эксперт. В свою очередь, состав витаминов в обработанном продукте будет примерно таким же. "Пить парное молоко крайне небезопасно, и ни в коем случае его нельзя давать детям – только после кипячения", – подчеркнула Панова в интервью программе "Доктор 24".

Кроме того, эксперт сравнила пользу соевого и коровьего молока. По ее словам, с точки зрения пищевой ценности это два совершенно разных продукта. "Коровье – продукт животного происхождения. Там есть белок, который легко усваивается, 8 из 10 незаменимых для нас аминокислот. Особенно они необходимы детям для гармоничного развития", – отметила Панова.

Также в коровьем молоке есть витамины A, E, D и B12, который крайне необходим для работы нервной системы.





Ольга Панова нутрициолог По белку соевое молоко еще может плюс-минус заменить коровье, но в нем нет кальция. Но если вы на диете и нужно, чтобы продукт не был калорийным и в нем отсутствовал холестерин, то оно подойдет.

Кроме того, эксперт опровергла миф, что у взрослых молоко полностью не переваривается. "Это происходит в меньшей степени. Но чтобы оно не переваривалось совсем, это неправда", – заключила Панова.

Ранее врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева предупредила о вреде употребления каши на завтрак. По ее словам, в конечном итоге это может грозить "патологической инсулинорезистентностью".

