08:40Общество
Нутрициолог объяснила, почему важно употреблять продукты с селеном
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Селен помогает в работе иммунной системы и щитовидной железы, а также благоприятно влияет на репродуктивное здоровье. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог, специалист по функциональному питанию Тамара Синько.
"Что касается иммунной системы, селен обладает противовоспалительным свойством. Также он участник определенных ферментов, которые подавляют разрастание вирусной инфекции и бактериальный рост", – рассказала специалист.
Для пополнения запасов селена можно употреблять яичный желток. Также включение в рацион морепродуктов, богатых этим микроэлементом, будет плюсом для щитовидной железы, подчеркнула Синько. Среди наиболее предпочтительных вариантов специалист назвала кальмары, креветки и мясо краба.
Еще один продукт, который содержит селен, – бразильский орех. Три-пять штук в день помогут нервной системе находиться в тонусе, отметила нутрициолог.
Для поддержания репродуктивной функции важно есть печень животного или птицы, она тоже богата селеном. "Он входит в состав половых гормонов и отвечает за качество и подвижность сперматозоидов, хорошее состояние яйцеклеток и фолликул. 100–150 граммов печени пару раз в неделю будет вполне достаточно", – сказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, селен является антиоксидантом. По этой причине играет важную роль в сохранении молодости, отметила специалист.
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