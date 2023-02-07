Врач перечислила продукты, содержащие незаменимую для организма аминокислоту

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Аминокислота метионин, недостаток которой может привести к тяжелым последствиям, не вырабатывается самостоятельно – пополнять ее запасы можно только из определенных продуктов. Об этом Москве 24 рассказала гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева.

По ее словам, метионин вступает в реакции с вредными веществами, защищая клетки от разрушения и способствуя очищению организма от токсинов и тяжелых металлов. Также вещество положительно влияет на иммунитет и стимулирует образование здоровой хрящевой ткани.

При дефиците метионина появляется склонность к отекам, так как в организме накапливается лишняя жидкость. Кроме того, повышается риск развития атеросклероза, проявления аллергических реакций и выпадения волос, предупредила Белева.

"Также при недостатке метионина начинаются проблемы с циклом сна и бодрствования. А при остром дефиците возникают тяжелые нарушения в психике", – отметила врач.

Восполнить запасы метионина можно, включив в рацион определенные продукты питания, посоветовала эксперт.





Эльвира Белева гастроэнтеролог, диетолог Хорошим источником являются орехи, особенно бразильские, кешью и фисташки. Много метионина в говядине, ягнятине, индейке, курице, свинине. Также она есть в пармезане и сваренных вкрутую яйцах.

Кроме того, пополнить запасы метионина поможет классический йогурт, фасоль, семена кунжута, тыквы и подсолнечника, заключила врач.

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