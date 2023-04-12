Диетолог назвала продукты, которые помогут восполнить дефицит коллагена

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Любые продукты с животным белком помогают пополнять запасы коллагена. Об этом Москве 24 рассказала диетолог, доктор медицинских наук Ольга Сазонова.

По ее словам, организм сам синтезирует коллаген из аминокислот. Их он получает, расщепляя полученный с пищей белок, объяснила специалист.





Ольга Сазонова диетолог, доктор медицинских наук Поэтому все продукты, богатые животным белком, помогают организму восполнять потребность в коллагене. Это могут быть яйца, рыба, говядина, курица, морепродукты, желатин или костный бульон.

При этом диетолог отметила, что в костном бульоне концентрация белка наиболее высокая. Также такой суп содержит кальций, фосфор, магний, цинк, железо, селен, марганец, а также витамины А и К2.

Кроме белковой пищи, обязательно нужно включить в рацион продукты, богатые витамином С. От его концентрации в организме сильно зависят структура коллагена и построение его связок, объяснила Сазонова.

Также важно минимизировать количество сахара, так как его молекулы вступают в реакцию с белками. В результате они теряют свою функциональность, что влечет за собой увеличение количества морщин и потерю эластичности суставов, заключила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская назвала продукты, которые способны замедлить старение. По ее словам, в этом поможет пища, богатая антиоксидантами. Особенно их много в ягодах синего и фиолетового цветов.



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