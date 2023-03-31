Эндокринолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение

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Пища, богатая антиоксидантами, поможет предотвратить многие патологические процессы, которые в итоге приводят к болезням и старению организма. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

По ее словам, лучшими пищевыми источниками антиоксидантов являются ягоды, особенно синего и фиолетового цветов: черника, черноплодная рябина, смородина, красный виноград и так далее.



Марина Берковская врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Много антиоксидантов в овощах и фруктах, особенно в яблоках и цитрусовых. Богаты ими бобовые, орехи и семечки. А еще лук, чеснок и пряности: имбирь, куркума, перец.

Стойкой и высокобиодоступной формой антиоксидантов наш организм способны обеспечить какао или темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов. В день будет достаточно 2,5 грамма порошка либо 10 граммов шоколада, уточнила Берковская.

При этом она отметила, что ягоды, овощи и фрукты желательно есть свежими, а если и готовить, то не подвергать долгой температурной обработке и не резать мелко, так как антиоксиданты разрушаются под действием света, температуры и кислорода.

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