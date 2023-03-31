08:00Общество
Эндокринолог назвала продукты, которые помогают замедлить старение
Фото: depositphotos/magone
Пища, богатая антиоксидантами, поможет предотвратить многие патологические процессы, которые в итоге приводят к болезням и старению организма. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская.
По ее словам, лучшими пищевыми источниками антиоксидантов являются ягоды, особенно синего и фиолетового цветов: черника, черноплодная рябина, смородина, красный виноград и так далее.
Стойкой и высокобиодоступной формой антиоксидантов наш организм способны обеспечить какао или темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов. В день будет достаточно 2,5 грамма порошка либо 10 граммов шоколада, уточнила Берковская.
При этом она отметила, что ягоды, овощи и фрукты желательно есть свежими, а если и готовить, то не подвергать долгой температурной обработке и не резать мелко, так как антиоксиданты разрушаются под действием света, температуры и кислорода.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, что поддерживать в организме уровень гормона счастья – серотонина – помогает аминокислота валин. В высокой концентрации она содержится в говядине, баранине, свинине, курице, рыбе, кальмарах, яйцах, молочных продуктах, сырах.
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